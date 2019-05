Quando Elton John si sposò con una donna

Mentre la storia di Elton John entusiasma tutto il mondo con il biopic “Rocket Man”, dal cassetto dei ricordi spunta un episodio peculiare del passato del cantante: quando sposò una donna in Australia.

Come riporta il Daily Mail, le nuove generazioni potrebbero pensare che un evento del genere non sia mai accaduto a un artista dichiaratamente omosessuale, eppure il baronetto britannico ha rivelato apertamente il proprio orientamento solo a partire dal 1988.

Il matrimonio in questione è in effetti datato 1984. Il giorno di San Valentino, Elton John sposò infatti l’ingegnera del suono Renate Blauel - conosciuta un anno prima - nella St. Mark’s church di Sidney. Lui aveva all’epoca 36 anni e la coppia si trovava in quella nazione per il “Too Low For Zero Tour”. Le nozze avvennero in pompa magna. Tra gli ospiti l’attrice Olivia Newton John, il tennista John McEnroe e l’ex del cantante John Reid. Il ricevimento fu a base di ostriche, aragosta, gamberi, capesante, agnello, granchio, cervo, vitello e quaglia, il tutto annaffiato con un Le Montrachet Chateau del 1978, un vino valutato oltre 1200 sterline a un’asta nel 2000.

Un giovane di Melbourne, Gary Clarke, riferì di aver avuto un rapporto sessuale a tre con gli sposi solo pochi giorni prima delle nozze e di aver accompagnato la sposa a scegliere l’abito.

Nel 1988 ci fu il divorzio e per la prima volta Elton John si dichiarò apertamente omosessuale. L’artista ritornò a parlare di questa storia nel 2017, quando gli australiani andarono al voto per sancire la legittimità del matrimonio omosessuale. Due anni fa, il cantante spiegò di aver sposato “ una donna meravigliosa, per la quale ho così tanto amore e ammirazione ”, ma di aver negato a se stesso la sua vera identità sessuale, causandole tristezza e venendo investito da un enorme senso di colpa e rimpianto. “ Per essere degno dell’amore di qualcuno - scrisse su Instagram - devi essere abbastanza coraggioso e abbastanza chiaro da essere onesto con te stesso e il tuo partner ”.

Oggi Elton John è sposato dal 2014 con il suo partner storico David Furnish. La coppia ha due figli: Zachary e Elijah.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?