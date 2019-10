Quando Lady Diana visitò il Pakistan per amore

William e Kate partiranno per un tour in Pakistan che si svolgerà tra il 14 e il 18 ottobre prossimi. Prima di loro anche la regina Elisabetta si recò in visita nella nazione islamica per ben 2 volte, nel 1961 e nel 1997. Il principe Carlo, accompagnato da Camilla, vide Islamabad nel 2006 e, da allora, nessun membro della royal family vi ha più messo piede. Il Pakistan, come ricorda Royal Central, ha avuto un posto speciale anche nel cuore di Lady Diana. La principessa del Galles, infatti, vi si recò per 3 volte: nel 1991, nel 1996 e nel 1997, poco prima di morire. Il primo viaggio rappresentò un momento fondamentale nella vita di Diana. Era il suo primo tour ufficiale “in solitaria” e la giovane Windsor non voleva deludere né la regina Elisabetta, né il principe Carlo. In una manciata di giorni diede tutta se stessa pur di dimostrare il suo valore.

Andrew Morton ha commentato quel tour a Hello!, dichiarando: “Mentre il principe William e Kate possono contare l’uno sull’altro durante il viaggio, Diana andò da sola nel momento in cui il suo matrimonio con il principe di Galles era davvero agli sgoccioli. Ricordo che prima di partire confessò quanto fosse nervosa, sapendo che alcuni cortigiani a Palazzo erano ansiosi di vederla fallire”. Lady Diana, invece, diede scacco matto ai suoi avversari. Ken Wharfe, sua ex guardia del corpo, raccontò questo viaggio nel suo libro di memorie, confermando: “I titoli dei giornali proclamavano il successo clamoroso del suo tour. I tabloid la salutarono a gran voce come il gioiello della corona della royal family…la principessa tratteneva a stento la sua euforia. Per quanto la riguardava, era giunta sul palcoscenico mondiale come una figura pubblica”. Nel 1996 Lady Diana tornò in Pakistan. Ufficialmente la sua presenza era di vitale importanza per la raccolta fondi destinata alla costruzione dello Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, voluto da Imran Khan, suo amico e oggi Primo Ministro pakistano. Imran Khan, tra l’altro, incontrerà William e Kate durante la loro visita.

Di fatto, tuttavia, la principessa si era recata in Oriente anche per un altro motivo molto più personale: voleva conoscere la famiglia di Hasnat Khan, il medico incontrato a Londra e diventato il suo ultimo amore (eccezion fatta per Dodi al-Fayed, il cui ruolo nella vita di Diana è ancora oggetto di discussione). Lady D. voleva sposare Hasnat ed essere accettata dalla sua famiglia a tutti i costi. A quanto pare il chirurgo le propose perfino di andare a vivere in Pakistan per sfuggire alle asfissianti attenzioni mediatiche sulla loro relazione. Sembra che la principessa del Galles fosse tentata da questa idea e volesse conoscere bene il luogo che sarebbe diventato la sua nuova casa. In cuor sapeva che i suoi sogni erano quasi impossibili da realizzare. Pensare che la madre del futuro re d’Inghilterra potesse risposarsi con un musulmano e andare a vivere dall’altra parte del mondo era una chimera. Eppure Lady Diana non si scoraggiò. Royal Central ricorda le parole della madre di Hasnat Khan che, a proposito di quella storia d’amore inaspettata disse: “Tutti sapevano che lei voleva sposarlo, ma lui sentiva che un matrimonio sarebbe stato impossibile”.