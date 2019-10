Quando la royal family si scaglia contro la stampa inglese

Nei giorni scorsi la denuncia al Mail on Sunday lanciata dal Principe Harry ha scosso il mondo dei media inglesi e, di convesso, anche le mura di Palazzo hanno tremato sensibilmente. Quanto è avvenuto ha acuito ancora di più i rapporti che ci sono fra la stampa e la famiglia reale. Rapporti che sono sempre stati tesi e molto conflittuali. La denuncia però non è andata giù alla Regina e al Principe Carlo che avrebbero lasciato Harry e Meghan al loro stesso destino.

Nessuno però pare ricordare che non è stato il duca a cominciare una guerra contro la stampa, ad aprire le danze è stata proprio Kate Middleton. I fatti risalgono al 2012 quando la Middleton e il Principe William portano in tribunale Closer, un celebre magazine francese, dopo la pubblicazione di alcune foto osè della duchessa, immortala senza reggiseno, in una vacanza in Provenza. Le foto sono state definite scioccanti, aggiungendo che sono state anche più dolorose perche hanno ricordato al duca le molestie e la violazione della privacy che sua madre ha subito. Kate Middleton chiese un risarcimento di un milione e mezzo di euro. La sentenza non è stata quella sperata, ma la Middleton non era in cerca di soldi. Da Londra si è cercato di creare un precedente, in modo tale da mettere in guarda i giornali a violare ancora una volta l’intimità della famiglia reale.

E prima ancora di Kate Middleton, sia Diana che il Principe Carlo, ad inizi anni ’90, hanno denunciato la stampa per la diffusione di foto compromettenti e notizie false. La storia si ripete anche con il Principe Harry, non si spiega perché nessuno ha dato ma forte al duca. Che si tratti di una sottile vendetta verso Meghan Markle?