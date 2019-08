Quentin Tarantino diventerà padre, la compagna aspetta il primo figlio

Quentin Tarantino diventerà padre. A 56 anni suonati il popolare regista americano sta per dare una svolta definitiva alla sua vita personale. Dopo aver sposato la compagna Daniella Pick, attrice e cantante israeliana di 35 anni, a novembre dello scorso anno, Tarantino ha deciso di allargare la famiglia con l'arrivo del primo figlio. Un'ulteriore gioia che si somma ai recenti successi cinematografici raggiunti dal regista.

Gli ultimi dodici mesi, infatti, sono stati ricchi di traguardi per Quentin Tarantino. Il popolare regista di film cult come "Pulp Fiction" e "Django" ha portato nelle sale cinematografiche il suo nono lavoro "C’era una volta a…Hollywood". Il film ha riscosso un grande successo di pubblico e critica e le riprese del film terminarono proprio alla vigilia del matrimonio con Daniella. Nozze private svoltesi lo scorso novembre 2018 a Los Angeles e da allora le emozioni non sono mancate, come l'ultimo annuncio ufficiale sulla gradivanza della Pick.

La conferma è arrivata dalla rivista americana l'Hollywood Reporter e in poche ore ha fatto il giro del mondo. " Daniella e Quentin Tarantino sono molto felici di annunciare che stanno aspettando un bambino ", riferisce il video dell'Hollywood Reporter. Poche parole che non lasciano trapelare, però, ulteriori dettagli nè sul sesso del nascituro nè sulla data del parto. Un desiderio, quello di diventare padre, che il regista aveva palesato nel corso dell'ultima intervista con Jimmy Kimmel. Ospite del seguitissimo talk show "Jimmy Kimmel Live!", Tarantino aveva affermato di volere presto dei figli. Una dichiarazione che, forse, lasciava traperlare che i lavori erano già in corso.

