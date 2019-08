"Racconterò tutta la verità". Irina Shayk scriverà un libro su Bradley Cooper

Ci sono nuovi dettagli sulla soap-opera chiamata Bradley Cooper e Irina Shyak. Sono passati appena tre mesi dalla fine della loro storia d’amore, causata forse dalla vicinanza di Lady Gaga, eppure quella separazione apparante pacifica, ora si tinge di rabbia e … di vendetta. Vanity Fair ha riportato un rumor, ancora non confermato, che è trapelato dal settimanale The People.

La modella russa avrebbe in mente di sbugiardare il suo ex compagno e rivelare tutti i retroscena della loro rottura attraverso un libro che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe raccontare tutta la verità su quanto è successo negli ultimi mesi. "Irina Shayk è profondamente delusa da Bradley e ora cerca vendetta – rivela una fonte anonima ai magazine americani -. Non è riuscita a fidarsi e queste sono le conseguenze. Nella loro rottura Lady Gaga ha giocato un ruolo fondamentale".

Se tutto fosse vero, come reagirà Bradley Cooper? "Irina all’inizio non voleva parlare male del suo ex. Pensava che fosse di cattivo gusto – continua -.Ma ora ha capito che vale la pena di raccontare la sua verità. E ha tutte le intenzioni di dipingerlo come una persona egocentrica, narcisista e ossessionata dal lavoro." Non sarebbe la prima volta che l’attore viene screditato da una sua ex compagna. Quando Cooper nel 2007 è stato sposato per appena 4 mesi con l’attrice Jennifer Esposito, lei dopo la rottura, ha messo nero su bianco tutto i dettagli del loro breve matrimonio. Sarà forse un gesto terapeutico se anche Irina Shayk ha deciso di scrivere un libro?

