Radiogiornale

Come da rituale, è il momento dei cambiamenti di molti palinsesti radiofonici. Oggi dovrebbero essere annunciate le novità di Radio Mediaset. Per ora si sa soltanto che la coppia Alberto Davoli e Isabella Eleodori esordirà su Radio Montecarlo nella fascia dalle 13 alle 16 attualmente occupata da Roberta De Matthaeis. Arrivano da R101 e il loro posto dalle 9 alle 12 è stato affidato alla bravissima Silvia Notargiacomo. Ma, nell'universo radiofonico di Mediaset, ci sono altri possibili inserimenti, come quello molto atteso di una delle voci più celebri della radio italiana: Fernando Proce. Fermo da sei mesi dopo la separazione da Rtl 102.5, ha annunciato sui social che «si torna in radio». Dove andrà? Montecarlo o 105 sembrano le collocazioni più probabili, anche starebbe bene anche nel parterre di R101. Più che un semplice speaker, Proce da tanto tempo è un «brand» che rappresenta un modo ben preciso e riconoscibile di condurre un programma dietro i microfoni senza mai scadere nella volgarità gratuita o nell'autoreferenzialità più sterile. Nel frattempo ieri ha debuttato su Radio Deejay. Non un debutto assoluto, visto che era già stato nel rooster nel 1998. Ma stavolta è molto più conosciuto di allora e il suo ritorno fa molta più notizia. Sia il sabato che la domenica condurrà dalle 10 alle 13 Il Boss del weekend insieme con Federica Cacciola, alias Martina Dell'Ombra. Un ingresso importante che conferma la radio come una delle realtà più ricercate anche da chi gode di grande visibilità televisiva.