Radiogiornale

Quatto quatto, lo show Battiti Live è arrivato alla diciasettesima edizione aumentando anno dopo anno cast e autorevolezza. Quest'anno lo show itinerante, nato da un'idea di Radionorba, ha un cast di oltre settanta artisti e raccoglie in sostanza il meglio del pop italiano con qualche incursione all'estero perché gli Ofenbach hanno rilievo internazionale. Quindi si va da Achille Lauro a Mahmood e Levante e J-Ax, passando per Alessandra Amoroso, Francesco Gabbani, Boomdabash, Emis Killa, Elettra Lamborghini, Tiromancino e persino Cristiano Malgioglio. Si mescolano nomi ormai consolidati come Max Pezzali, Vibrazioni, Paola Turci e Luca Carboni a novità assolute come Aiello o il vincitore di Amici Alberto Urso. Il debutto sarà il 30 giugno a Vieste, poi il 7 luglio a Brindisi, il 14 a Trani, il 21 a Gallipoli e il 28 a Bari. Ogni sera sarà presentata dalla coppia Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, già rodata nella scorsa edizione. In più Italia 1 trasmetterà lo show in cinque prime serate nel mese di luglio. «Siamo rimasti pochissimi a fare attività di questo tipo - ha giustamente sottolineato il numero 1 di Radionorba, Marco Montrone - perché hanno un costo spropositato e un'assunzione di responsabilità incredibile». Le sue parole sono un segno dei tempi. Come è significativo che un evento così «trasversale» sia limitato solo al Sud Italia. In ogni caso, Battiti Live (hashtag #battitilive) è una bella dimostrazione di quanto la musica riesca ancora oggi, nell'epoca dei suoni liquidi e solitari, a essere la più grande occasione di condivisione.