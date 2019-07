Radiogiornale

Senza che nessuno lo prevedesse, Lo Zoo di 105 compie vent'anni e li festeggia stasera all'Ippodromo di Milano con un mega evento al quale parteciperanno anche Luca Carboni, Baby K, Elisa, Elodie, Emis Killa, Gigi D'Alessio, Giusy Ferrerei, J-Ax, Nek, Pezzali, Takagi & Ketra e The Kolors. Il programma che ha cambiato la radio italiana, rimanendo costantemente tra i più ascoltati, è nato da una intuizione di Marco Mazzoli, che ne è ancora la colonna vertebrale, e in tutti questi anni ha visto alternarsi grandi protagonisti «in cabina di comando» da Gibba a Fabio Alisei a Dj Giuseppe. Uno di loro non c'è più e merita l'applauso riconoscente di chi ancora ride alle sue battute: Leone Di Lernia, morto a febbraio 2017 e per anni punto di riferimento del programma. La caratteristica dello Zoo è sempre la stessa: l'irriverenza volgare, la goliardia spinta all'estremo, la rivoluzione dei luoghi comuni, delle usanze, delle convenzioni. Insomma, è diventato un termine di paragone ormai insostituibile. Ha abbattuto regole, ha scatenato polemiche, ha indignato, ha creato «fake news» prima ancora che le «fake news» fossero inventate, ma ha cambiato la radio portando quella dose (spesso non condivisibile) di irruenza indisponente e irrestistibile. Ogni puntata dello Zoo è una scommessa a capire fin dove sposterà il limite, abbattendo consuetudini, urtando i formalismi, anche quelli che non meritano di essere sorpassati. Mazzoli garantisce che si saranno anche i 30 anni dello Zoo e quindi l'unica speranza è che rimanga comunque l'unico termine di paragone della volgarità radiofonica.