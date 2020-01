Radiogiornale

Mara Venier oggi su Radio2 rilancia il format Chiamate Roma 3131, uno dei marchi storici di Radiorai, nato nel 1969 da una idea di Luciano Rispoli e diventato in breve un «brand» riconoscibilissimo. Stavolta si chiama Chiamate Mara 3131, andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 e, oltre alla conduttrice, avrà al comando anche Stefano Magnanensi, il bravo musicista «con il vocione» che l'accompagna già a Domenica In. Il programma è, da copione, un dialogo stretto con gli ascoltatori ed esalterà una volta in più il talento narrativo ed empatico di questa signora della televisione. Nel corso delle puntate si spazierà dagli oroscopi alla moda fino ai rapporti di coppia e, ogni volta ci sarà un'intervista a un ospite importante. Nella intensissima chiacchierata che Mara Venier ha fatto con Pierluigi Diaco (conduttore a lungo di Chiamate Roma 3131) sabato a Io e te di notte su Raiuno, lei ha confessato di non essere proprio in confidenza con la radio. Ma «Zia Mara» ha una tale capacità di interagire e dialogare con il pubblico da riuscire ad adattarsi a qualsiasi media. Oggi, nella prima puntata, ospiterà Amadeus, come annunciato ieri a Domenica In. L'argomento, ci scommettiamo?, sarà il Festival di Sanremo ed è molto probabile che lui la inviti all'Ariston. Calzerebbe a pennello. Oltretutto, in questa fase molto inquieta all'interno dell'azienda, è comprensibile che il Festival punti sui grandi tesori interni per celebrare i settanta anni di uno dei più grandi tesori della Rai, nato a Sanremo nel 1951, dato più volte per morto ma oggi più vitale che mai. E, come sempre, nelle settimane prima dell'evento si alternano le indiscrezioni sugli ospiti e sulle «lady» che saliranno sul palco dell'Ariston. Tra le ultime, spiccano quelle sulla partecipazione di Zucchero e di Mika, il cui ultimo album My name is Michael Holbrook contiene un brano che si intitola Sanremo...