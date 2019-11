Raffaella Fico: "La frase di Cellino su Balotelli? Infelice e incresciosa"

La stagione calcistica di Mario Balotelli non sta proseguendo nel migliore dei modi e, dopo il pallone calciato contro gli spalti in seguito ai cori razzisti dei tifosi del Verona, l’attaccante del Brescia ha dovuto “digerire” la frase choc del presidente Massimo Cellino.

In conferenza stampa, infatti, a chi gli chiedeva cosa stesse succedendo a Balotelli, Cellino replicava: “ Che è nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi però c'ha molte difficoltà ”. Una dichiarazione che ha lasciato molto perplessi e considerata del tutto fuori luogo visto il clima di razzismo che negli ultimi tempi si respira negli stadi. Dopo le polemiche, dunque, l’ufficio stampa del Brescia ci ha tenuto a fare chiarezza sulle dichiarazioni di Cellino. “ Una battuta a titolo di paradosso, palesemente fraintesa, rilasciata nel tentativo di sdrammatizzare un'esposizione mediatica eccessiva e con l'intento di proteggere il giocatore stesso ” , si legge nella nota diramata, ma ad intervenire sul caso c’è stata anche Raffaella Fico.

Ex compagna di Mario Balotelli e madre della figlia Pia, la showgirl è stata intervistata durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora e, proprio in merito alla frase di Cellino, ha commentato: “Ove mai fosse stata una battuta, come ho sentito dire, sarebbe stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un'uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute ”. Raffaella Fico era già intervenuta in difesa di Mario Balotelli dopo il triste episodio di cui era stato protagonista durante la partita Verona – Brescia. A tal proposito, aveva raccontato di non aver assistito personalmente a quanto accaduto, ma di esserne rimasta profondamente amareggiata.