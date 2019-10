Raffaella Fico: "Le mie foto sexy? Non ne sono fiera, ma non me ne pento"

Ospite in studio del programma "Storie Italiane", Raffaella Fico si è prestata a rispondere in diretta alle pesanti critiche mosse da alcuni utenti di Instagram che l'hanno accusata di dare di se stessa un’immagine sempre troppo provocante, al limite dell’osè e tutto per avere visibilità mediatica. Alle parole di chi considera troppo audaci gli scatti che la 31enne partenopea posta sui social, la showgirl ha risposto: “ Non mi mostro nuda sui social. Ho fatto un percorso televisivo dove mi sono esposta, ho usato la fisicità, ma non l'ho scelto io. Avendo un aspetto carino mi sono state proposte determinate cose che ho accettato, poi man mano si cresce e il percorso lavorativo si evolve ”.

“ Bisogna capire - ha raccontato Raffaella Fico alla conduttrice Eleonora Daniele - che strada si vuole intraprendere nel mondo dello spettacolo. Io nasco come modella. Ho lavorato e usato il mio corpo. Non ne faccio un vanto, ma nemmeno me ne pento ”. Raffaella Fico, che già era stata criticata per la sua fisicità prorompente proposta in maniera esplicita e sensuale sui social dove è molto seguita, ha quindi ribadito di non essere il genere di persona che se la prende per insulti del genere, anzi nel lavoro e nella vita in generale cerca di essere ottimista e di farsi scivolare addosso le cattiverie, specialmente quelle gratuite ed anonime degli utenti dei social.