Raffaella Fico: "Ora con Mario Balotelli siamo complici per Pia"

Ospite nel salotto di Storie Italiane, Raffaella Fico è tornata a parlare del rapporto con Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia, e ha parlato della loro ritrovata vicinanza.

Raffaella Fico racconta che i rapporti col calciatore adesso sono molto distesi: "Siamo molto complici, ci sentiamo tutti i giorni per la bambina, abbiamo ritrovato la nostra serenità. Ai tempi, ho sofferto tantissimo, non è stato semplice affrontare una gravidanza da sola". La Fico non sembra tirarsi indietro davanti alle responsabilità condivise e ammette: "Abbiamo sbagliato entrambi, eravamo molto giovani, si impara sempre dai propri errori. Pia è stata frutto del nostro amore".

Stimolata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, Raffaella ripercorre il periodo di sofferenza durante la gravidanza: "Ho avuto calore dei miei famigliari. È stato difficilissimo nonostante il loro amore. Stavo male, ti fai delle domande, ti chiedi continuamente perché, fai del male anche al bambino che porti in grembo. Dovrebbe essere il momento più bello per una donna quando si è incinta, io l’ho vissuto male". In quel periodo Mario Balotelli non era intenzionato a riconoscere la figlia che la Fico portava in grembo ed è stato necessario arrivare al test del Dna: "Sono riuscita a fargliela riconoscere con il test del Dna, è una ferita che con il tempo si rimargina ma porterai per sempre dentro. Ora, però va tutto bene”.

Raffaella racconta poi il rapporto tra il calciatore e la piccola: "Pia è la fotocopia di papà. Gliela porto una volta al mese, appena può scende giù. Non voglio le sue scuse, lo giustifico. Era giovane, non si è reso conto dell'errore che stava facendo. Ho fatto una battaglia per dare a mia figlia un papà. Lui è innamorato di Pia, la mostra orgogliosa ai figli". Alla domanda se questo ritrovato rapporto possa portare alla rinascita di una relazione, la Fico risponde in maniera enigmatica: "Con Mario ci vogliamo molto bene, nella vita mai dire mai. Siamo sereni, distesi".

