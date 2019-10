Rami ha già dimenticato Pamela Anderson: Chloe Sims è la sua nuova fiamma?

Adil Rami, dopo due anni al Marsiglia, ha deciso di trasfersi al Fenerbahce confrontandosi con un altro campionato dopo quello francese, spagnolo e italiano. Il classe '85 è stato molto chiacchierato nell'ultimo periodo per via della fine della sua relazione con l'ex bagnina di Baywatch Pamela Anderson che ha scoperto come l'ex difensore del Milan avesse una doppia vita: "È difficile accettare. Gli ultimi 2 anni della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata, portata a credere... eravamo in grande amore? Sono devastata per ciò che ho scoperto negli ultimi giorni. Che stava vivendo una doppia vita. Scherzava su altri giocatori che avevano fidanzate per strada in appartamenti vicini alle loro mogli. Li chiamava "mostri"? Ma questo è peggio. Lui ha mentito su tutto, lui è il mostro. Come ho potuto aiutare così tante persone e non essere abbastanza saggia o in grado di aiutare me stessa".

Rami ha risposto per le rime alla compagna che aveva anche parlato di violenza fisica: "Una rottura non è mai facile. Come spesso in queste situazioni, l'emozione può prendere il sopravvento e lasciare che si esprimano cose eccessive. Pamela è una persona integra, che rispetto profondamente, che ha delle convinzioni, che è sincera nelle sue lotte e per la quale il mio amore è sempre stato sincero. Questo è quello che voglio ricordare. Non penso che dovremmo rivelare la nostra intimità e privacy, la nostra storia, che guarda solo noi. Su questo punto, tuttavia, voglio fare luce. In nessun caso conduco una doppia vita".

Ora il 33enne del Fenerbahce pare avere un'altra fiamma, una star della reality tv d'Oltremanica Chloe Sims ed è stata la stessa donnna ad uscire allo scoperto al Daily Mail: "Mi ha contattato in privato sui social, ma non c’è bisogno delle app per uscire!. Abbiamo avuto un incontro molto bello, è stato un incontro perfetto. Lui è stato un gentiluomo e ci rivedremo tra qualche settimana quando avrò finito le riprese. È una persona simpatica, abbiamo chiacchierato per un po’" . La donna è molto attiva sui social e vanta oltre 1,2 milioni di follower su Instagram con Rami che pare già essersi dimenticato di Pamela anche se esteticamente Chloe la ricorda molto.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?