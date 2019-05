Raoul Bova apre una masseria in Puglia

Il sogno di Raoul Bova sembra essersi avverato. Dopo aver trovato di nuovo l’amore accanto all’attrice spagnola Rocio Morales e la nascita delle due figlie (Luna e Alma) nate dalla loro relazione, l’attore romano ha realizzato un altro desiderio. L’apertura della sua masseria in Puglia, a Fasano, un luogo suggestivo che Bova ha acquistato alcuni anni fa per riportarla ai vecchi splendori e aprirla al pubblico come residenza turistica.

A dare l’annuncio è stato lui stesso, attraverso il suo profilo Instagram, dove ha spiegato: "Un mio sogno... Un sogno che iniziava qualche anno fa... E che ora è diventato una magica realtà! Si vede e si sente quando le cose sono fatte con il cuore, ve lo garantisco!". La masseria San Giovanni, questo il nome della tenuta immersa nella campagna pugliese, è stata oggetto negli scorsi anni di una profonda ristrutturazione che l’ha portata, oggi, a diventare una suggestiva dimora turistica aperta al pubblico, dove Raoul Bova e la compagna amano rifugiarsi appena possono. Ne sono una prova i numerosi scatti postati sui social da entrambi mentre trascorrono le festività pasquali nella tenuta.

Raoul Bova ha scoperto la proprietà in uno dei suoi tanti viaggi in Puglia, terra che ha imparato ad amare e frequentato sin dal 2015. Nel 2017 Bova acquista la proprietà, che si trova in provincia di Brindisi, e inizia la fase di ristrutturazione (seguita anche dalla rivista Casa Facile) di quella che un tempo era chiamata Oasi San Giovanni Battista, per inaugurarla oggi e offrirla a ospiti e clienti.

Mentre Raoul Bova si trova a Fasano, la compagna Rocio Morales è invece lontana, paparazzata dal settimanale Oggi insieme a un misterioso uomo, amico o collega non è chiaro. Il misterioso incontro è stato reso noto dal giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica su Oggi e ha suscitato molto chiacchiericcio.

