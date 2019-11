Raoul Bova: "Il matrimonio? Io e Rocio coglieremo il momento giusto"

Durante un'intervista rilasciata la settimanale F, Raoul Bova ha parlato a ruota libera dei suoi affetti, carriera e sogni, cercando di fare il punto su se stesso alla soglia dei 50 anni. L’attore romano, incalzato sul tema matrimonio, alla domanda se i fiori d’arancio tra lui e Rocio Munoz Morales siano finalmente in vista dopo anni di solido legame di coppia e la nascita di due figlie, Luna, 4 anni e Alma, 2, non si è voluto sbilanciare, dichiarando che “ arriverà al momento giusto e quando succederà stia certa che Rocío sarà la prima ad accorgersene ”.

Raoul Bova ammira molto la sua bellissima compagna e per lei ha parole piene d’amore: “ Rocio parla con i fatti, non vuole convincere la gente a vederla in un certo modo, né giudica o si cura del giudizio altrui. È forte di quello in cui crede e di quello che siamo noi ”. Quanto all’età, Bova, che ha 48 anni, ha un atteggiamento sereno e distaccato. Ciò che più gli preme è maturare rimanendo il se stesso di sempre. Per questo afferma: “ Anche se non esiste un’età specifica in cui diventi più maturo quando ti avvicini ai 50 anni perdi meno tempo. La vita spesso ti toglie tanto ma non puoi permetterle di levarti la spensieratezza e soprattutto la curiosità. Trovo molto saggio riuscire a vivere sempre con la stessa onestà che si aveva a 15 anni ”.

“ Con l’età cambi, smussi gli angoli del carattere e diventi più rilassato, abbassi la guardia e permetti a chi ami di vederti senza sovrastrutture e di guardarti al di là della gelosia o della permalosità ”, ha spiegato Bova che, per un problema di salute alla schiena, ora risolto, ha interrotto il tour teatrale, mentre tra poco inizierà le riprese di una nuova fiction per Canale 5 insieme alla sua compagna Rocio nel cast.