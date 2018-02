Record di share per Montalbano

Il ritorno del Commissario Montalbano su Rai Uno fa segnare un vero e proprio record per le serie tv di viale Mazzini. Montalbano ha fatto registrare 11 milioni e 386mila spettatori con il 45,1 per cento di share. Battuto il record precedente dell'episodio "Come voleva la prassi" che aveva fatto registrare il 44 per cento di share. E così la serata col vento in poppa del commissario di fatto ha trainato anche Fabio Fazio con Che tempo che fa che ha fatto registrare nell'appuntamento del lunedì sera in seconda serata 2,4 milioni di telespettatori con il 24,7 per cento di share.

Gli altri programkmi Rai andati in onda ieir sera hanno raccolto ben poco. Voyager su Raiu Due si è fermato al 4,3 per cento e il film "The Eagle" su Rai Tre ha fatto registrare il 2,1 per cento. Su Canale Cinque "il Segreto" ha toccato il 10 per cento di share mentre il film "Mussolini ultimo atto" su La7 ha fatto registrare il 2,2 per cento.