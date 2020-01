La Regina ammira Kate Middleton, madre dignitosa

Chi è la preferita della Regina Elisabetta II? Un’esperta ha parlato delle sue favorite e di come Kate Middleton sia in particolar modo nel suo cuore.

Come riporta il DailyMail, l’ex corrispondente Bbc Jennie Bond è intervenuta in questi giorni in una trasmissione, spiegando come la sovrana ammiri la duchessa di Cambridge per la sua dignità silenziosa, per il modo di essere madre e per la serietà accordata agli impegni ufficiali e alla beneficenza.

In realtà, come tutti sanno, la preferita in assoluto della Regina è la contessa Sophie del Wessex - moglie del Principe Edoardo e quindi nuora di Elisabetta - che a volte arriva addirittura a sostituire la sovrana o a essere al suo fianco durante degli importanti impegni con la Royal Family. In passato è stato detto che Elisabetta II abbia encomiato la nipote acquisita Meghan Markle, per il suo stacanovismo, in particolare durante il periodo della gravidanza. È arrivato dunque anche il momento di Kate di risplendere.

Secondo Bond, infatti, la duchessa trentasettenne è apprezzata dalla Regina per il modo dignitoso con cui si è adattata a essere un membro della Royal Family - con tutti i doveri del caso. E anzi, Kate si è adattata talmente tanto bene da muoversi in maniera indipendente e lavorare spesso dietro le quinte. Pare che anche i sudditi britannici siano incantati dalla duchessa, al punto di vederla come futura regina consorte.

Tuttavia questo non accadrà prima che il Principe William diventi re. William è infatti il secondo nella linea di successione al trono britannico e questo significa che salirà al trono solo dopo la morte di suo padre, il Principe Carlo. La prossima regina consorte non sarà quindi Kate ma Camilla Parker Bowles.

Intanto, nei giorni scorsi, la duchessa di Cambridge ha lavorato segretamente in un reparto maternità a Londra. Si tratta del Kingston Hospital Maternity, dove sono nati oltre 5.900 bimbi nel 2018, e che offre un’unità di ostetricia e assistenza domiciliare per le neo-mamme.

Non ci sono invece ancora notizie ufficiali di Meghan. Lei e il Principe Harry sono entrati in un periodo sabbatico di sei settimane a metà novembre, per trascorrere del tempo con il loro piccolo Archie Harrison. Sono state fatte in questo mese e mezzo numerose ipotesi sul modo in cui i duchi di Sussex abbiano trascorso il loro periodo di riposo: la versione più accreditata è che siano volati in California, per trascorrere le feste - dal Ringraziamento al Capodanno - con la mamma di Meghan Doria Ragland.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?