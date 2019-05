La Regina cerca un social media manager: 30.000 sterline l'anno

Il lavoro dei sogni accanto alla Regina Elisabetta II.

Buckingham Palace è in cerca di un social media manager: come riporta il Mirror, è apparso sul sito ufficiale un annuncio di lavoro, il cui termine per proporsi scade il 26 maggio. La paga è interessante, 30.000 sterline all’anno - il corrispettivo di poco meno di 35.000 euro - in base alla propria esperienza. Naturalmente bisognerà essere laureati e aver maturato una certa consuetudine con i siti Web. Tra i benefit 33 giorni di ferie pagate, mentre i giorni di lavoro saranno 5 a settimana, dal lunedì al venerdì. Il luogo di lavoro è suggestivo e allettante: Buckingham Palace, appunto. La persona che sarà scelta potrà avere un “ tocco innovativo e creativo ” e “ un approccio flessibile ”, ma sono fondamentali le capacità comunicative naturalmente.

La Royal Family si avvale sempre di più dei media che si avvalgono di nuove tegnologie e, oltre al sito ufficiale, sono tanti gli account ufficiali per fornire notizie sulla Regina, ma anche sul Principe Carlo e Camilla Parker Bowles - con l’account Clarence House - sui duchi di Cambridge e sui duchi di Sussex su Facebook, Instagram e Twitter. L’informazione che i sudditi ricevono, in particolare sulle novità e gli impegni ufficiali di tutti i membri della Royal Family è quindi capillare, senza dimenticare gli approfondimenti amarcord sugli antenati dei Windsor, utilissimi per conoscere un po’ di più la storia della Royal Family ma anche di chi l’ha preceduta.

Lo staff di Elisabetta II cresce sempre più, arricchendosi di un membro per il comparto comunicazione: la “macchina” della Corona è ben oliata e cerca sempre più di restare al passo con i tempi.

