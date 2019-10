La Regina e gli schiaffi al nipote "Non devi discutere con me...!"

Elton John attacca la Regina Elisabetta II nel suo nuovo libro autobiografico. Page Six, infatti, racconta di come nelle pagine Elton John abbia raccontato di aver assistito ad un episodio in cui la Regina Elisabetta II ha ripetutamente colpito in faccia con degli schiaffi il nipote, il Visconte Linley.

Secondo quanto avrebbe raccontato Elton John nel libro intitolato semplicemente Me, la regina durante una festa aveva chiesto al Visconte Linley di prendersi cura della sorella, Lady Sarah Armstrong-Jones, dal momento che lei non si sentiva molto bene e che aveva bisogno di abbandonare le celebrazioni per avere l'occasione di riposarsi.

Linley, però, non aveva alcuna intenzione di obbedire. Nel libro di Elton John si legge: "Quando Linley provò ripetutamente a non darle ascolto, la Regina lo schiaffeggiò in faccia, dicendo 'Non' - schiaffo - 'discutere' - schiaffo - 'con'- schiaffo- 'me'- schiaffo - 'io' - schiaffo - 'sono' - schiaffo - la regina!'".

A quel punto, racconta John, Linley non ha avuto altra scelta se non seguire le indicazioni della Regina Elisabetta.

Questo aneddoto raccontato da Elton John è solo uno dei tanti legati alla royal family che troveranno posto nel libro del cantautore. Naturalmente non mancheranno parti dedicate alla compianta Principessa Diana, con la quale era molto legato e per la quale incise il singolo Candle in the Wind.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?