La regina Elisabetta infrange le regole del protocollo

La regina Elisabetta non ama sovvertire le regole, almeno stando al ritratto che ce ne hanno restituito giornali, biografie e documentari. Il suo atteggiamento è più che comprensibile: la royal family e la stessa monarchia devono rimanere il più possibile fedeli alla loro immagine e alle tradizioni che hanno costruito il simbolo della regalità (dunque questa fedeltà non vale solo per i Windsor). Ciò non toglie che Elisabetta II sia, prima di tutto, una persona. Gli scatti di gioventù e molti degli aneddoti che circolano su di lei la descrivono come una donna consapevole del suo ruolo ma, nello stesso tempo, dall’intelligenza vivace, incline all’umorismo e molto gentile.

Lo ha dimostrato durante l’ultimo Garden Party a Buckingham Palace, quando ha rivoluzionato il protocollo per pochi istanti, fermandosi a parlare con una signora di nome Laura Ann che le voleva offrire un mazzo di fiori. In linea teorica la regina dovrebbe dedicare lo stesso tempo a tutti i suoi ospiti e per motivi di sicurezza non sempre può conversare tranquillamente con gli estranei o accettare ciò che le porgono. Stavolta, però, è andata in maniera diversa. Teatro della scena sono stati i sentieri nei giardini della residenza reale. Il magazine Hello ha raccolto l’aneddoto di Laura Ann, la quale ha raccontato: “Mentre camminava abbiamo stabilito un contatto visivo. Così quando si è avvicinata ho fatto una riverenza e le ho allungato i fiori”. Nel video che testimonia l’incontro si sente l’invitata dire: “Questi sono per lei” e la regina rispondere: “Grazie mille”.