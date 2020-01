Il bizzarro protocollo della Regina per la notte del 31 Dicembre

Le tradizioni per festeggiare la notte di Capodanno cambiano da paese a paese. Una cosa è certa: tutti sono uniti dalla voglia di stare insieme e ricordare l’anno appena trascorso. Anche i reali inglesi lo fanno, non sono di certo esenti. E come da consuetudine, tutta la royal famioly si è riunita al cospetto della Regina Elisabetta per i festeggiamenti. La location è quella del castello di Sandringham, in cui oltre al veglione di Capodanno si è svolto anche la cena e il pranzo di Natale. Come è risaputo, i grandi assenti sono i duchi di Sussex, che sono fuggiti in Canada nonostante il “no” della Regina.

Elisabetta però non ha di certo pensato al rancore e ai dissidi. Come è giusto che sia, la sovrana si è lasciata alle spalle polemiche e malumori, abbracciando il nuovo anno con rinnovata vitalità. Lontani dai riflettori si sono spenti, almeno per un po’, i problemi di una presunta separazione tra Kate e William, i problemi di salute del Principe Filippo e lo scandalo del Principe Andrea. Lì, in quel delizioso castello, ha prende forma quello che l’ex segretario ufficiale della Regina Elisabetta chiama il “Protocollo di San Silvestro”. William Heseltine, come ha rivelato alla stampa inglese, racconta di rituali e di bizzarre imposizioni della sovrana e, su queste regole, è anche piuttosto intransigente.

"Nessuno degli invitati deve andare a letto prima della Regina Elisabetta – afferma l’ex segretario – Solo quando la sovrana dichiara chiusi i festeggiamenti allora tutti possono ritirarsi nelle loro stanza. Quel protocollo è molto rigido, ma questo non vuol dire che i festeggiamenti devono essere rigidi e ingessati. Su quel punto c’è molta flessibilità".

Un protocollo, se così lo si vuole chiamare, messo in pratica proprio per far in modo di trascorrere insieme i momenti prima e dopo la mezzanotte. E in un 2019 che ha portato grandi cambiamenti all’interno della famiglia reale, è cosa buona e giusta guardare (insieme) gli attimi belli e brutti dell’anno appena trascorso. Anche perchè a Sandringham non ci sono poi così tante occasioni per stare seduti tutti allo stesso tavolo. La Regina, come il resto della famiglia, sono occupati in diverse attività. C’è chi gioca a golf, chi passeggia nei giardini con il cane e chi si rilassa con un buon libro. Attività che sono