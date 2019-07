La Regina Elisabetta non darà alcun titolo ad Archie

La Regina Elisabetta II non farà eccezioni con Archie, come invece è accaduto ai figli di Kate Middleton.

Come riporta l’Express, è molto probabile che Archie - il cui nome completo è Archie Harrison Mountbatten Windsor - non avrà un titolo nobiliare, nonostante sia il figlio del duca di Sussex. La questione è legata a una decisione presa nel 1917 dal nonno dell’attuale sovrana, il Re Giorgio V. Secondo questo decreto, i titoli aristocratici sono limitati ai figli e ai nipoti del sovrano in linea maschile - ma il Principe Andrea ha chiesto e ottenuto che anche le sue figlie fossero principesse - e al figlio maggiore del figlio maggiore dell’erede.

In altre parole, in base a questo decreto,i titoli nobiliari sarebbero in teoria destinati solo al Principe Harry e al Principe William e al figlio maggiore di questi, il Principe George. Ma anche i fratellini di George, Charlotte e Louis sono principi, perché nel 2013 Elisabetta II ha cambiato le norme. Ha infatti decretato che tutti i figli di William e Kate possano essere principi, probabilmente lo stesso non accadrà ad Archie. Inoltre, sempre per decreto della Regina, le donne nate dopo il 2013 non saranno mai più scavalcate da eredi maschi, nati successivamente a loro, nella linea di successione al trono. È per questa ragione che in quella linea Charlotte è quarta e Louis è quinto.

È molto difficile che le eccezioni pensate e messe in atto dalla sovrana riguardino Archie, che nella linea di successione è solo settimo. Tuttavia, in quanto figlio di Harry, il piccolo Archie potrebbe ricevere comunque uno dei titoli secondari del padre, cioè conte di Dumbarton. A quanto pare, non avere un titolo è una scelta ben precisa di Harry e Meghan, che vogliono che il loro primogenito abbia una vita il più normale possibile.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?