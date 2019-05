La regina Elisabetta scopre le casse self-service: "Ma si può imbrogliare?"

Un buffo episodio ha caratterizzato la visita della regina Elisabetta da Sainsbury’s. In occasione del 150esimo anniversario della seconda catena di supermercati nel Regno Unito, la sovrana si è recata nello speciale punto vendita di Londra aperto per l’occasione. La regina è stata accompagnata da Lord John Sainsbury, pronipote del fondatore del supermarket John James Sainsbury, in un negozio che replica esattamente l’originale Sainsbury’s del 1869, che a quel tempo vendeva soltanto burro, latte e uova sulla Drury Lane, a Holborn.

Elisabetta II è rimasta stupita nel momento in cui Lord John le ha mostrato il funzionamento di una cassa automatica e il suo sistema di controllo. Una parte del negozio racconta infatti l’evoluzione del self-service, ideato negli anni ‘50 e giunto al pagamento via smartphone grazie all’uso della tecnologia moderna. Sorpresa e meravigliata, la regina ha chiesto ironicamente: “ Bello, ma forse c’è il rischio che qualcuno possa imbrogliare. Devono esserci dei modi per impedire l’inganno. Si riesce? ”. Chiarito il meccanismo, che ha accuratamente evitato di provare, ha poi girovagato per le corsie della drogheria, come rivelato da Reuters.

La regina Elisabetta scopre il self-service

Questo particolare supermaket “storico” sarà aperto al pubblico a Covent Garden, nel centro di Londra, per una settimana, dando così ai visitatori la possibilità di ripercorrere i 150 anni di storia della catena dalla celebre filosofia commerciale del “qualità perfetta, prezzi più bassi”.

La presenza illustre della regina, che a quanto pare amerebbe fare compere quando è in Scozia d’estate, non è però una novità. Non è la prima volta che la sovrana visita un negozio di alimentari. Come ha raccontato Antonio Caprarica nel suo libro Intramontabile Elisabetta, la regina chiese al suo staff di fermarsi in un negozio della catena Giant durante un viaggio negli Stati Uniti nel lontano 1957. Con “una curiosità da antropologa”, Elisabetta II “voleva vedere come le massaie americane acquistano il cibo”.