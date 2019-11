La Regina Elisabetta si ritirerà entro due anni?

Quale sarà il futuro della Regina Elisabetta II?

Il tempo passa per l’anziana sovrana - che probabilmente ha “ereditato” la longevità dalla Regina Madre Elizabeth Bowes Lyon, che morì alla veneranda età di quasi 102 anni - ma c’è chi inizia a chiedersi quale sarà il futuro monarca sul trono. Naturalmente il prossimo Re sarà il Principe Carlo, primo nella linea di successione, che tuttavia potrebbe assumere i poteri prima del tempo stimato.

Come riporta l’Express, mancano meno di due anni a che la Regina compia i fatidici 95. In base a un suo decreto, a quell’età Elisabetta potrebbe decidere di ritirarsi dalla vita pubblica - scegliendo di volta in volta gli impegni da onorare, esattamente come ha fatto il consorte, il Principe Filippo di Edimburgo, proprio a 95 anni.

Ma c’è anche dell’altro. Esiste una consuetudine nella Royal Family: qualora il regnante dovesse diventare troppo anziano e cagionevole di salute per onorare i propri impegni, il potere sarà assunto da un reggente. Questo reggente sarebbe Carlo, che poi alla morte di Elisabetta II salirà comunque al trono.

Come ha sottolineato “The Crown” - in una delle spiegazioni aderenti alla realtà date nella serie - non è previsto che mai più, dopo Re Giorgio VI, nessuno ascenda al trono britannico senza esserne preparato. E, analogamente, l’abdicazione è fuori discussione: da quella di Edoardo VIII è un argomento tabù per Kensington Palace, per cui la persona cui toccherà sedere sul trono dovrà assumersi il peso che la Corona comporta.

Carlo ha iniziato da tempo il duro training per essere Re. Da anni ormai sostituisce la Regina nei lunghi e difficili viaggi all’estero. Tuttavia l’opinione pubblica britannica è rimasta per molto tempo divisa sull’idea che Carlo sia Re: i grandi scandali sessuali, legati alla sua infedeltà a Lady Diana e il rapporto con Camilla Parker Bowles, hanno avuto un certo peso. C’è poi da aggiungere che Carlo potrebbe essere un monarca insolito e progressista: nel documentario “The Royal House of Windsor” si racconta, ad esempio, come abbia premuto affinché i cittadini dei Paesi del Commonwealth residenti nel Regno Unito avessero anche la cittadinanza britannica.

Qualcosa è cambiato proprio in questi giorni: Carlo si è dimostrato fedele alla Corona e un bravo consigliere. È accaduto nel corso di quello che potrebbe essere il più grande scandalo che coinvolga la monarchia britannica dai tempi di Jack Lo Squartatore - che, secondo alcune teorie, fu l’ex medico della Regina Vittoria. Il Principe Andrea è ormai da mesi sotto i riflettori per i suoi presunti rapporti con Jeffrey Epstein, imprenditore accusato di abusi e prostituzione minorile che si è suicidato in carcere lo scorso 10 agosto.

Nei giorni scorsi Andrea ha rilasciato un’intervista alla Bbc sull’argomento: è seguito l’annuncio di Kensington Palace, secondo cui il Principe si prenderà un periodo sabbatico dai propri impegni con la Royal Family. Stando a quanto riporta l’Express, sarebbe stato proprio Carlo a suggerire a Elisabetta di allontanare, per il momento, “ il figlio prediletto ”. Per questa ragione, al Principe di Galles è stato dato un soprannome, il “ Re Ombra ”, il che solleva le probabilità che in un futuro non troppo lontano Carlo diventi effettivamente il reggente.

