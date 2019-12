La regina Elisabetta sta cercando un social media director

Sappiamo bene che la regina Elisabetta è una donna al passo con i tempi e che non disdegna affatto i nuovi mezzi di comunicazione. Per la sovrana, infatti, è molto importante mantenere un contatto quanto più possibile diretto con i sudditi, ma anche con i semplici fans della royal family. Per far questo, però, c’è bisogno di una strategia comunicativa ben precisa e, quindi, di una persona che sappia attuarla al meglio. Proprio per questo motivo, come riporta il New York Times, la regina Elisabetta sta cercando un nuovo social media director, un esperto di social media che possa aiutarla a destreggiarsi tra post, link e tag.

L’annuncio di lavoro è stato pubblicato lo scorso 12 dicembre su LinkedIn e viene presentato con queste parole: “…I tuoi contenuti verranno visualizzati da milioni di persone” e sottolinea che l’incarico richiede al prescelto di essere “dinamico e trovare nuovi modi per mantenere la presenza della regina sotto i riflettori del mondo. Questo è ciò che rende eccezionale il lavoro per la famiglia reale”. Non è chiaro se la regina Elisabetta abbia creato una nuova posizione lavorativa all’interno del suo staff, o se stia cercando il candidato ideale per un ruolo già esistente ma al momento vacante. Come riporta l’annuncio i requisiti richiesti sono l’esperienza nella “gestione e pubblicazione di siti internet…social media e altri tipi di piattaforme digitali”.

Sarà possibile sottoporre la propria candidatura entro il 24 dicembre. La persona che avrà la fortuna di ottenere il posto a Buckingham Palace guadagnerà 67mila dollari all’anno e dovrà lavorare dal lunedì al venerdì per un totale di 37,5 ore settimanali. Non solo. L’annuncio di LinkedIn chiarisce anche che il nuovo social media director avrà diritto al pranzo gratuito. Non è la prima volta che la regina Elisabetta si serve di Internet per cercare nuovi collaboratori. L’ultima offerta di lavoro in ordine di tempo è ancora visibile proprio su LinkedIn, dove rimarrà fino al 20 dicembre prossimo. Si tratta di un posto da direttore di royal travel, una figura professionale che si occupa di organizzare i viaggi della royal family tenendo conto di un preciso budget e delle inviolabili regole per la sicurezza dei Windsor.

Il New York Times ricorda che lo scorso maggio Sua Maestà voleva trovare un addetto stampa per le comunicazioni digitali. Non è improbabile che le ricerche di questi professionisti abbiano una cosa in comune, cioè rinnovare l’immagine della regina Elisabetta e della monarchia. Forse siamo molto vicini alla verità quando pensiamo che Sua Maestà voglia trovare persone con nuove idee, nuovi modi di amministrare la “vita social” della royal family, soprattutto dopo lo scandalo Epstein che ha mandato in frantumi l’apparenza composta e la dignità stessa della Corona inglese.