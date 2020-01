"La Regina Elisabetta sta mantenendo la calma". A Palazzo si cerca una via d’uscita

Non c’è pace per i reali inglesi. Dopo il "divorzio" dalla Corona da parte di Meghan e di Harry, la situazione è in continuo movimento. Da due giorni si susseguono news e indiscrezioni su quanto sta accadendo nel cuore di Buckingham Palace. Gli esperti di corte come la stampa inglese si interrogano sul futuro della monarchia, cercando di capire il come e il perché di questo gesto da parte dei Duchi di Sussex. La Regina Elisabetta, in tutto questo frangente, come riportano alcune fonti interne, pare stia agendo nelle retrovie e in silenzio per cercare di trovare una soluzione all’annoso problema. Di fatto la scelta di Meghan e di Harry non sconvolge più tanto la linea di successione, ma mette in serio pericolo l’immagine della Corona inglese.

La Regina Elisabetta, diversamente da tutte le indiscrezioni che sono trapelate in rete, sta affrontando ogni cosa con vigore. La sovrana infatti non è la prima volta che si trova a dover prendere decisioni su scandali e dissidi interni. Il suo regno è stato un susseguirsi di problemi e di scelte di petto e, la vicenda del Principe Carlo e di Lady D. è solo la punta dell’iceberg. “Elisabetta sta mantenendo la calma – afferma un membro dello staff di palazzo -. Ci ha riuniti tutti attorno a un tavolo perché sente l’esigenza di arrivare a una conclusione del caso in un paio di giorni, non in settimane”.

Elisabetta pare che abbia tutte le intenzioni di far restare Harry a Londra quanto più tempo possibile per cercare di trovare un degno "accordo di uscita" che possa funzionare sia per i reali che per gli ex Duchi. La sovrana vorrebbe concludere tutto e subito per impedire al nipote di compiere troppi viaggi tra il Canada e l’Inghilterra. Quindi, anche se nel corso degli ultimi giorni la stampa ha descritto una Regina distrutta e sconvolta dalla scelta del Principe, la sovrana invece è stata molto risulta nell’affrontare l’ennesimo problema. Vuole risolvere tutto al più presto anche, e soprattutto, per trovare il giusto accordo economico per il nipote e la Markle. Per Elisabetta però non cambierà nulla, nel senso che i duchi di Sussex potranno aver rinunciano al titolo ma faranno sempre parte della famiglia.

Una Elisabetta quindi resta calma e pacata, da quel che sembra, decisa a far valere il suo buon nome ma decisa a non intralciare le scelte di Meghan e di Harry.