La regina Elisabetta convoca la famiglia reale per un incontro di emergenza

La regina Elisabetta II sarà stata anche " ferita " dalla decisione di Harry e Meghan di prendere le distanze dalla famiglia reale, ma sta cercando di assecondare le volontà del nipote e di sua moglie. Buon viso a cattivo gioco? Difficile saperlo, quello che è certo è che poche ore fa Sua Maestà ha ufficializzato la convocazione straordinaria di una riunione di tutte e quattro le famiglie reali, " incaricandole " di trovare un ruolo futuro " praticabile " per il duca e la duchessa del Sussex entro " giorni non settimane ".

Da Buckingham Palace sembra dunque esserci un'apertura verso la scelta del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. Come riporta Rebecca English, corrispondente reale per il Daily Mail: " Le discussioni si svolgeranno "a ritmo serrato" e coinvolgeranno sia il Governo che i segretari. Resta inteso che anche i governi stranieri - presumibilmente il Canada - saranno coinvolti nelle decisioni ". Ad essere interessati saranno, oltre alla regina Elisabetta II, il principe Carlo, il principe William e i duchi di Sussex che insieme dovranno trovare una soluzione attuabile nel rispetto delle leggi reali e nel più breve tempo possibile.

La sovrana è stata in contatto con il duca di Cornovaglia e il nipote William durante le ultime intense ore. Lei stessa, secondo quanto riportato dalla Bbc, avrebbe dato istruzioni allo staff di lavorare sia con i Sussex che con il governo (anche canadese) per trovare una soluzione all'intricata vicenda. Se divorzio deve essere che sia nel più breve tempo possibile e indolore (o quasi). La volontà di Harry e Meghan di voler diventare "finanziariamente indipendenti" e di voler dividere il loro tempo fra il Regno Unito e il Nord America ha aperto scenari inediti per la Corona, che si trova a dover fronteggiare una situazione mai verificatasi prima d'ora. Sempre il Daily Mail ha riportato le dichiarazioni di un addetto ai lavori vicino alla famiglia reale: " La Regina non se lo merita. Charles e William sono ugualmente sbalorditi e non vedono come sia utile condurre questi negoziati in pubblico ". Sembra dunque che la scelta di Harry e Meghan fosse già nota alla regina Elisabetta II e alla royal family, ma che non fosse altrettanto atteso il "coming out" pubblico, fatto forse per affrettare le procedure del ribattezzato "Megxit".