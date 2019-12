La Regina a Natale spende 30mila sterline tra regali e biglietti d’auguri

Il Natale è una delle feste che più incidono sul budget famigliare di tutti, compreso quello della Famiglia Reale che a Natale è impegnatissima a fare regali e spedire bigliettini d’auguri. L’improbo compito spetta ogni anno alla Regina Elisabetta II che spende, stando a un insider del Daily Mail, 30mila sterline in 620 regali per la famiglia e il personale e invia centinaia di cartoline di Natale.

" Anni fa i negozi scelti, come Harrods e Fortnum & Mason, inviavano furgoni pieni di possibii regali da sottoporre a Sua Mestà. Tutti i pezzi, infatti, venivano esposti su lunghi tavoli in due apposite stanze del Palazzo real. Sembrava un vero centro commerciale. Ma adesso non si fa più così perché la Regina è anziana, ha 93 anni e passare in rassegna tutti quegli oggetti l’affaticherebbe troppo" , ha affermato la fonte del Daily Mail, raccontando che oggi " i regali vengono acquistati online dall'ufficio della segreteria privata della Regina che provvede anche a spedire i biglietti con gli auguri personali della Regina a 750 persone, tra famigliari, amici, personale e delegati del Commonwealth britannico ".

Inoltre, come rivela l’insider, "d ue settimane prima del 25 dicembre, al personale viene detto di recarsi in una delle sale di rappresentanza di Buckingham Palace per ricevere il regalo personale della Regina. Ogni dipendente si mette in fila ordinata attendendo di arrivare al cospetto della Regina che personalmente consegna il regalo, proferendo a tutti più o meno le stesse parole, ossia: ‘Grazie mille per tutto il tuo aiuto durante l'anno’, seguite dai suoi auguri di Buon Natale" .

I regali consistono di solito in "un buono per l’acquisto di libri o un piccolo pezzo di porcellana del negozio di articoli da regalo del Palazzo Reale ", e la maggior parte degli anni regala loro loro anche " un piccolo budino natalizio incartato in una scatola molto elegante ". Se il personale non è in grado di lasciare le proprie funzioni nei giorni prefissati per questa cerimonia, la Famiglia invia loro i regali insieme a un biglietto d’auguri firmato dalla Regina e dal Principe Filippo.

Quanto alle 750 cartoline di Natale che Sua Maestà invia ogni anno, " di solito rappresentano un ritratto ufficiale della Royal Family al gran completo " e vengono spediti per tempo a " parenti, amici, membri della famiglia reale e vari delegati del Commonwealth britannico ". Inoltre ben 1.500 budini natalizi sono dati in dono dalla Regina agli operai del palazzo, al personale dell'ufficio postale, legale e alla security di Buckingham Palace. Tutto questo comporta ogni anno ad Elisabetta II l’esborso di 30mila sterline, nonostante poi, a Sandringham, dove si riunisce con tutta la Royal family, faccia a gara per donare " il regalo più pacchiano e ridicolo che esista ".