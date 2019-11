La regista del film della Ferragni: "Chiara è sempre spontanea e naturale"

Chi crede che Chiara Ferragni reciti una parte davanti all’obiettivo del suo smartphone e nelle occasioni pubbliche, dovrà ricredersi: Elisa Amoruso, regista che ha diretto il film documentario “Unposted” incentrato sulla vita della influencer, ha raccontato come la imprenditrice digitale sia sempre stata spontanea e naturale davanti alla macchina da presa.

“ Non ci sono differenze tra la Chiara Ferragni “vera” e quella che vediamo sui social – ha sottolineato la Amoruso sul red carpet della premiere di “Unposted” a Roma - , lei si mostra sempre in modo spontaneo e naturale, per lei stare di fronte alla telecamera non è tanto diverso che stare di fronte al suo telefonino. È molto abituata ai media, la grande differenza sta più nel fruitore, che in un film di un’ora e mezza può approfondire la conoscenza e conoscere qualcosa di più profondo e tipico di un documentario ”.

La regista ha deciso di portare sul grande schermo la vita della Ferragni “perché sono interessata ai cambiamenti della nostra epoca e, attraverso Chiara Ferragni, è possibile raccontare questo cambiamento”. La troupe, dunque, ha seguito la influencer in ogni momento della sua vita quotidiana e, come rivelato dalla Amoruso, Chiara è sempre stata gentile e disponibile, e non ha mai tentato di nascondere qualcosa all’occhio delle telecamere. “ Di Chiara mi ha colpito moltissimo la sua gentilezza e il fatto che sia una persona estremamente solare, anche quando deve affrontare sfide difficili, e la sua determinazione, senza la quale non sarebbe arrivata dove è arrivata – ha detto - . Chiara Ferragni è stata sempre molto trasparente durante le riprese del documentario, mi ha fatto girare tutto [...] non si è mai tirata indietro anche di fronte a domande in più che le facevo per capire meglio, perché non ero una sua follower accanita ”.