Clizia su Scamarcio: "Cose inventate e prive di fondamento"

Nelle ultime ore non si parla d’altro. La notizia del tradimento di Clizia Incorvaia, moglie di Francesco Sarcina, il frontman delle Vibrazioni, sta suscitando molto polemiche. Il cantante afferma che la sua attuale moglie lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, migliore amico e testimone di nozze. Ora però a rompere il silenzio è proprio Clizia Incorvaia.

Lei ha 32 anni, è una fashion blogger, anche se il suo sito web ufficiale al momento è irraggiungibile, conta 219mila follower su i social, ha iniziato la sua carriera come modella, poi ha conosciuto in un locale a Milano il leader della band italiana. La giovane secondo quando ha fatto trapelare in alcune stories su instagram, a breve racconterà la sua versione dei fatti e punta il dito sull’intervista che il marito ha rilasciato qualche giorno fa. La Incovaia si starebbe mobilitando per raccontare cosa c’è dietro le accuse di tradimento, spifferate da Sarcina ai giornali di gossip. E ovviamente la versione dell’influencer sarà scuramente molto diversa. "Replicherò a breve. Restate in attesa della mia risposta – scrive la modella -. Saprete tutta la verità. Ciò che avete letto sono fatti privi di fondamento". Allega anche una foto dell’intervista che ha messo in cattiva luce l’influencer. Non resta che attendere il risvolto della questione.

I rumor di un possibile tradimento si vociferavano già dallo scorso mese di novembre, quando fra Sarcina e la Incorvaia era calato il gelo. Durante le vacanze pasquali, secondo quanto rivelato dal cantante, la donna avrebbe confessato il tradimento.