Report, Fazio attacca Salvini: "Dopo inchiesta non si fa nulla...?"

Fabio Fazio cavalca Report. Dopo l'inchiesta del programma di Rai Tre sui presunti rapporti tra Salvini e alcuni oloigarchi russi, immediatamente è arrivato l'assalto rosso al leader della Lega. Proprio Salvini, intervenendo a Porta a Porta, ha chiarito subito la sua posizione: " L’oligarca russo Malofeev l’ho incontrato, incontro centinaia di persone che non mi hanno mai dato una lira. Quando incontro le persone non sono solito chiedere soldi ". Poi l'affondo: " È un’inchiesta surreale - ha aggiunto - aspetto che finisca e poi qualcuno mi chiederà scusa ". A quanto pare però le parole di Salvini non sono bastate per tenere a bada la reazione di Fazio.

Il conduttore di Che tempo che fa ha voluto prendere posizione sui social in modo chiaro con un tweet che lascia poco spazio ai giri di parole: " Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incredibile la storia che racconta. Incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l'avete vista! Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale, ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose ". E così dopo l'endorsement di Fazio è arrivata la risposta del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci: "Ringrazio Fabio Fazio per la stima. Un apprezzamento che fa particolarmente piacere, fatto da un autore che ha scritto pagine importanti della storia della Rai. La puntata andrà in replica sabato prossimo e che è visibile su Raiplay". Insomma l'assalto a Salvini è solo all'inizio...