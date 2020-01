La reunion tra Brad Pritt e Jennifer Aniston? Secondo Angelina Jolie è irrispettosa

Ci sono delle succulenti novità in merito al possibile riavvicinamento tra Brad Pitt e Jennifer Aniston. La ex coppia d’oro del cinema si è incontrata, di recente, ai SAG Awards, evento in cui entrambi hanno vinto dei riconoscimenti molto importanti per C’era una volta a … Hollywood e The Morning Show. Brad Pitt ha vinto come miglior attore non protagonista per la sua partecipazione al film di Quentin Tarantino, la Aniston invece ha trionfato come Miglior attrice in una serie drammatica. E l’incontro tra i due è stato memorabile, accendendo la speranza nel cuore dei fan nel rivedere Pitt e la Aniston di nuovo insieme. In effetti sono stati tanti i pettegolezzi che hanno riguardato proprio il riavvicinamento tra i due. Entrambi ora sono single e pare che abbiamo appianato le divergenze del passato. Tutti sono contenti di questa ritrovata stabilità, tutti tranne Angelina Jolie.

Dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, pare che l’attrice ed ex moglie del divo, non avrebbe gradito né l’entusiasmo da parte dei fan per le foto di Pitt e della Aniston, né tanto meno avrebbe apprezzato il discorso del suo ex di fronte la platea, nel momento in cui ha ritirato il premio. A confermare il rumor è una fonte anonima ma molto vicino a Angelina Jolie che, intercettata dal The Sun, ha rivelato il pettegolezzo. "Non è affatto contenta del comportamento di Brad Pitt – esordisce al tabloid -. Il suo discorso le è sembrato molto irrispettoso nei suoi confronti. Soprattutto non accetta che Brad abbi fatto dell’ironia suoi loro problemi di fronte a tutti – e poi aggiunge -. Il suo ex le ha mancato di rispetto. Questo lei non lo avrebbe mai fatto".

Il discorso di Brad Pitt non è stato poi così tanto denigratorio nei confronti di Angelina. L’attore ha parlato solo del suo essere un uomo single e come questo dettaglio sia stato di grande aiuto nell’interpretare il ruolo davanti la macchina la presa. "Siamo onesti: era una parte molto difficile. Il mio è un personaggio che si droga, sta senza camicia e non va d’accordo con la moglie. Per me è stato un grandissimo sforzo".

Eppure Angelina pare essere del tutto intransigente. "La reazione del pubblico di fronte alle foto di Brad con Jennifer è stata per lei molto dolorosa – continua la fonte -. Si è sentita come se, durante il loro matrimonio, tutto il pubblico sperasse che Pitt potesse tornare con la Aniston". L’attore infatti dopo è stato fotografato mentre stringeva la mano della sua ex.