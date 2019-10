Riccardo e l'addio a Ida: "Ha sporcato la nostra storia con una bugia"

Questa volta, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra davvero finita. Il cavaliere del Trono Over ha lasciato lo studio di Uomini e Donne chiudendo "definitivamente" con la bella dama.

I due avevano da poco deciso di darsi una nuova possibilità, ma le cose non sono andate bene. Nelle ultime settimane però, come riporta Today, le speranze del cavaliere si sono riaccese. Così Riccardo ha provato di nuovo a riconquistare Ida Platano, ma lei, nonostante le parole dell'ex non le siano scivolate addosso, ha deciso di non tornare sui suoi passi.

" Mi sono aggrappato a quel gesto - ha poi spiegato al magazine Uomini e Donne -. Ho apprezzato che mi abbia cercato. Mi ha mandato più volte il buongiorno, ha mostrato un interesse nei miei confronti che una persona non presa, non innamorata di solito non ha ".

Poi però le cose cono cambiate in puntata. " Q uando l'ho rivista in trasmissione mi sono ritrovato davanti un'altra persona. A veva un'altra espressione, sembrava molto agguerrita nei miei confronti ", ha spiegato amareggiato. Ma quello che ha fatto infuriare più di tutto Riccardo sono i messaggi tra la sua ex e Armando. " Non sarebbe cambiato niente se me lo avesse detto, eravamo già in alto mare, ma scoprirlo in puntata mi ha ferito moltissimo - ha confessato -. Per come sono andate le cose mi sento un po' un idiota ".