Trono over, Ida e Riccardo lasciano Uomini e Donne

Colpo di scena durante le ultime registrazioni del trono over: Ida Platano e Riccardo Gaurnieri hanno deciso di concedersi un’altra possibilità e hanno lasciato insieme Uomini e Donne.

Un finale quasi inaspettato ha sorpreso gli spettatori delle registrazioni del dating show di Canale 5 avvenute nel corso del pomeriggio di ieri, 17 ottobre. Come si apprende da Ilvicolodellenews, Ida e Riccardo sono tornati ad occupare il centro degli studi televisivi raccontando quanto accaduto dopo l’ultima puntata durante la quale la Platano aveva deciso di interrompere ogni relazione con Guarnieri dicendosi non più innamorata di lui. Qualcosa, invece, sembra essere radicalmente cambiata: al termine delle registrazioni, i due si sarebbero sentiti telefonicamente proprio mentre il cavaliere stava per salire sul treno. Pronto a non farlo pur di rincontrare Ida, Riccardo è stato spinto da quest’ultima a tornare a casa con la promessa di un confronto non appena si sarebbero ritrovati di nuovo a Roma. E così è stato.

Vis à vis nella Capitale, la coppia di Uomini e Donne si è riscoperta innamorata. Tra la Platano e Guarnieri ci sarebbero stati, però, solo abbracci e, dopo aver dormito insieme mano nella mano, lei è giunta alla conclusione che era giusto lasciare il programma per vivere l’amore con Riccardo concedendosi un’altra possibilità. Sarà la volta buona per loro? La lettera scritta dal cavaliere, in cui lui ammetteva di aver sempre amato la dama, sembra aver centrato l’obiettivo e, nonostante ci sia stato un bacio tra Ida e Armando Incarnato, pare che la brevissima frequentazione con quest’ultimo non abbia smosso il sentimento che lei ha sempre provato nei confronti del suo Riccardo.