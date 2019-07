Hater contro Riccardo Scamarcio: "Pezzo di m..."

Sta facendo parlare molto il tradimento che il frontman storico de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha a quanto pare subito dalla moglie. Il cantante di Ovunque andrò, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha ricevuto molteplici messaggi di solidarietà, dopo aver rivelato di essere stato tradito non solo dalla sua consorte, ma anche da colui che aveva sempre reputato un amico: Riccardo Scamarcio.

Riccardo Scamarcio nel mirino delle critiche social

A seguito della brutta notizia concernente l'infedeltà mostrata dalla moglie di Sarcina, Clizia Incorvaia, in moltissimi si sono scagliati sui social contro l'attore nonché testimone di nozze della coppia. Tra i commenti giunti in rete su una fanpage dedicata a Scamarcio, si legge infatti: “Sei un bel pezzo di me***”, “A pezzo de mer**, a’ nfame!”, “Hai tradito il tuo migliore amico, andando a letto con sua moglie, fai schifo…”, “Ammazza che stronzo”, “Hai buttato via un’amicizia”.

Al momento l'attore non possiede un profilo con spunta blu su Instagram, ma potrebbe comunque voler rispondere in prima persona ai commenti riportati sul tradimento più discusso dell'estate 2019. Poco fa, il profilo di Riccardo Scamarcio non ufficiale su Instagram ha condiviso un post pubblicitario sul film Nessuno si salva da solo, uno stato sotto il quale un utente ha scritto il seguente messaggio sibillino: "Nessuno si salva da solo...ma con la moglie del migliore amico sì".