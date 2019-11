Richard Gere padre a 70 anni?

La terza moglie di Richard Gere, che lo ha già reso padre per la prima volta lo scorso febbraio, pare si di nuovo incinta: l’attore, che ha compiuto 70 anni ad agosto, quindi, potrebbe diventare papà bis.

“ Richard Gere e Alejandra Silva faranno crescere la famiglia molto presto – si legge su Hola!, tabloid spagnolo sempre informato sulla coppia - . I due aspettano il loro secondo figlio ”. “ La star di Hollywood che oggi ha 70 anni e sua moglie, 36 anni, che non hanno confermato o smentito le informazioni, pare stiano nuovamente per diventare genitori dopo aver accolto il loro primo figlio, Alexander, venuto al mondo a febbraio 2018 in una clinica di New York – ha continuato a scrivere il magazine - . Il bambino, che dovrebbe nascere la prossima primavera, sarà il terzo figlio per entrambi poiché il protagonista di Pretty Woman è già il padre di Homer James Jigme, 18 anni, e Alejandra è la madre di Albert Friedland, 6 anni, nata da un matrimonio precedente ”.

Il tabloid spagnolo, nonostante usi tutti i condizionali del caso, sembra essere abbastanza certo della prossima paternità di Rchard Gere che, dopo il matrimonio con Alejandra, sembra stia vivendo una seconda giovinezza. La stessa Silva, in una recente intervista, aveva parlato della felicità che prova da quando è legata sentimentalmente all’attore americano. “ Mi sento come in una vera fiaba, la donna più fortunata del mondo! – ha detto lei al settimo cielo - La nostra storia d'amore è il sogno più dolce, romantico e perfetto che io abbia mai avuto ”.