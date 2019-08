Ricky Martin pubblica la prima foto della figlia Lucia sui social

A più di otto mesi dall'annuncio ufficiale della nascita, Ricky Martin ha presentato al popolo social la sua terza figlia, Lucia, avuta con il marito Jwan Yosef. Il cantante portoricano il giorno dopo Capodanno aveva infatti reso noto, sempre attraverso i social network, di esser diventato nuovamente genitore di una bella femminuccia. Della piccola Lucia Martin Yosef non si era però mai vista una fotografia ufficiale. Ricky Martin aveva pubblicato sui social sempre immagini dove la piccola si vedeva ma mai in volto. Questa volta però il cantante ha deciso di fare le presentazioni ufficiali.

Con un post tenero e dolce ha condiviso che i milioni di follower e fan lo scatto della piccola Lucia, seduta sulle sue gambe mentre la avvolge amorevolmente con le braccia e commenta: " La luce dei miei occhi" . Era il 2 gennaio 2019 quando il cantante e il compagno davano la notizia ufficiale sui social dell'arrivo della piccola, terzogenita di Martin: " Siamo molto felici di annunciare che siamo diventati genitori di una bellissima e sana bambina, Lucia Martin-Yosef. È stato un momento speciale per noi e non vediamo l'ora di vedere dove ci porterà questo bambino stellare ".