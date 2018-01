Ricky Martin ha sposato il compagno Jwan Yosef

Per i festeggiamenti ci sarà tempo, ma intanto Ricky Martin ha rotto gli indugi e in un'intervista a E! News sulla controversa serie tv Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, di cui è protagonista, ha confermato di essersi sposato con il compagno Jwan Yosef.

" Faremo una festa tra un paio di mesi - ha detto il cantante portoricano - , ma ci siamo scambiati i voti, giurato qualunque cosa e firmato tuttti i documenti che c’erano da firmare, accordi prematrimoniali e quant’altro ".

Il 46enne Martin è di 13 anni più anziano del marito, un artista siriano 33enne che dice di avere conosciuto grazie a Instagram. " Io sono un collezionista, lui è un artista. Stavo dando un’occhiata online e ho visto questo stupendo pezzo, così gli ho scritto ", ha raccontato il cantante, sostenendo che per sei mesi tra loro ci sia stato poco più che uno scambio intellettuale.