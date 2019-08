Riconferma in vista per "B&B"

Alt, fermi tutti. Luca Zaia, governatore del Veneto, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, spezzano una lancia, anzi due, in favore di Paolo Baratta, presidente della Biennale in scadenza, e Alberto Barbera, direttore della Mostra in scadenza l'anno prossimo. In sintesi: devono restare. La Mostra e la Biennale sono tornate a essere centrali. Unica critica possibile: il cinema va alla grande, l'arte bene (dipende molto dal curatore arruolato) ma il resto non è allo stesso livello. Per Baratta serve provvedimento ad hoc, già ottenuto quando è stato incoronato per la terza volta (lo statuto si ferma a due consecutivi). Barbera ha già il rinnovo in tasca ma meglio premunirsi: dove lo trovano un altro che sceglie spesso e volentieri film che poi prendono l'Oscar? La vicenda svela tra l'altro il segreto di Pulcinella. Baratta e Barbera sono ritenuti insostituibili per meriti oggettivi e demeriti altrettanto oggettivi della cosiddetta élite, incapace di sfornare buoni politici, abili amministratori e in questo caso uomini che siano di spettacolo ma anche di industria. Il ministro della Cultura Alberto Bonisoli non si sbilancia ma dice di aver ben presente la pratica.

Alt, fermi tutti. È quello che gli addetti alla sicurezza dell'Hotel Excelsior hanno gridato a una folla di fan in attesa di Brad Pitt. Niente da fare, i cacciatori di selfie riescono a inseguire l'attore fino all'ascensore ma deragliano in curva contro una vetrata che va in frantumi. Per fortuna nessuno si fa male. Tra l'altro, gli attori americani, ad esempio Laura Dern e Adam Driver, soggiornano al Belmond Hotel Cipriani, alla Giudecca, dove l'ambiente è più tranquillo. Poi vanno a mangiare dall'altro Cipriani, Harry's Bar, e si abboffano di pasta. Attrici e attori sono così numerosi che dive come Liv Tyler o premi Oscar come Jean Dujardin passano quasi inosservati. Non passa inosservata Kristen Stewart, con trucco e parrucco gotico, molto anni Ottanta e anche un po' Twilight. È lei la più bella assieme alla madrina Alessandra Mastronardi. Ressa indicibile per la partenza di Scarlett Johansson (più tatuata di un galeotto) dall'imbarcadero dell'Excelsior. Vuoi vedere che, dopo aver rotto le vetrate, fan e fotografi si fanno anche una nuotata nel canale? «Però questi americani alla fine non se la tirano». «Perché sono professionisti dello spettacolo. Mica come gli italiani artistoidi che fanno un corto e già si fanno chiamare maestro».