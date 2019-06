"Ricordati che Max sarà sempre il numero uno". Fa discutere la foto di Banca Atzei e Stefano Corti

L’amore fra Bianca Atzei e Stefano Corti è oramai di dominio pubblico. I due sembrano felici, soprattutto la Atzei ha riacquistato un certo tipo di stabilità dopo aver archiviato la sua storia con Max Biaggi. Eppure non mancano le frecciatine al suo ex. Come lo dimostra una foto che è stata pubblicata recentemente da Stefano Conti sul suo profilo instagram

Come è stato segnalato da Libero, a coppia si sta rilassando in una vacanza a Baverno e, il selfie che è stato pubblicato dalla Iena, non è andato giù ai fan della coppia e scoppia la polemica. "Dalla moto da corsa alla moto d’acqua è un attimo". Questo si legge come didascalia allo scatto di Bianca Atzei e Stefano Corti. I due sono su una moto d’acqua, felici e sereni, pronti a lanciarsi in una nuova avventura. Ma la frecciatina di Corti a Biaggi fa infuriare i fan.

"Ricordati che Max resterà sempre il numero uno", scrive un utente. Bianca Atzei preferisce il silenzio, invece è Stefano Corti che scende in campo e cerca di placare le critiche ricevute. "Max chi?" cinguetta fra i commenti la Iena della nota trasmissione tv. E fra i tanti c’è chi prende le difese della coppia. "Il motociclista può essere pure un campione ma non si è comportato bene con Bianca. Stefano è mille volte meglio di lui".

Al di là delle polemiche social e dei battibecchi da bar, sulla storia con Corti, la stessa Bianca Atzei diverse volte ha tessuto le lodi del suo attuale compagno, affermando di essere finalmente felice.