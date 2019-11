Dopo il ricovero psichiatrico Mauro Marin riconosce suo figlio: "Metterò tutto in ordine per lui"

Mauro Marin ha finalmente conosciuto suo figlio. Le vicissitudini private del vincitore della decima edizione del Grande Fratello sono spesso state al centro del gossip. Per due anni l'uomo non ha voluto riconoscere suo figlio ma ora che sta meglio ha deciso di fare il grande passo.

Mauro Marin è considerato uno dei vincitori più bizzarri della storia del Grande Fratello in Italia. Provocatore nato, dentro la casa di Cinecittà si rese protagonista di alcuni gesti discutibili, che lo portarono ad avere acredini con gli altri concorrenti. Il suo essere borderline, spesso anche oltre le righe, l'ha fatto però amare dal pubblico, che l'ha portato alla vittoria con una percentuale piuttosto elevata.

Uscito dalla casa del Gf, Mauro Marin ha potuto toccare con mano il grande amore del pubblico e per lunghi mesi è stato protagonista di serate in discoteca e programmi televisivi. Il suo carattere ha sempre destato molta simpatia al pubblico ma, dietro l'aria da “simpatica canaglia” non era difficile intravedere problemi più importanti. È stato lo stesso Mauro Marin, nel salotto di Barbara d'Urso, ad ammettere che fin da quando è nato convive con il bipolarismo.

Una malattia, questa, che dev'essere costantemente tenuta sotto controllo ma che ha causato non poche difficoltà al vincitore del Grande Fratello, che qualche mese fa ha deciso di ricorrere a un ricovero in una struttura psichiatrica per stare meglio. I problemi mentali l'hanno tenuto lontano da suo figlio per due anni ma adesso che sta meglio, Mauro Marin ha deciso di provare a recuperare il tempo perso. “ Ho sofferto tanto in questi due anni che non ho visto Jessica. Non dormivo la notte. Avevo bisogno di serenità ”, ha detto il salumiere ai microfoni di Domenica Live. Pochi giorni fa ha incontrato per la prima volta il bambino insieme alla madre e al suocero, con il quale in passato c'erano stati degli screzi, e ieri i tre sono entrati insieme nel salotto di Canale5. Mauro Marin ha portato in braccio suo figlio, dimostrando di avere già un bel feeling con il bambino e non è riuscito a trattenere le lacrime nel raccontare il periodo buio e la rinascita.