Rino Gaetano, parla la sorella: "Basta bugie, 'Gianna' ero io"

La sorella di Rino Gaetano, Anna, si è stancata di speculazioni sulla vita di suo fratello e ha rilasciato una dura dichiarazione all'Adnkronos: "Basta bugie, solo i familiari possono parlare di Rino!".

A scatenare le ire della signora Anna Gaetano è stata l'ultima puntata del programma Italia Sì!, quando alla tribuna del programma di Marco Liorni si è affacciata Ada Pometti, un'attrice caratterista molto attiva in particolare negli anni Settanta. "Abbiamo trovato la Gianna della famosa canzone di Rino Gaetano", ha esclamato il conduttore introducendo la donna.

La Pometti ha rivelato di aver conosciuto l'artista - scomparso prematuramente nel 1981 - a Roma, durante una cena col compianto Sandro Ciotti. Secondo la versione dell'attrice, tra lei e Rino Gaetano nacque subito un flirt che poi si trasformò in una bella amicizia. Ma soprattutto la donna ha sostenuto che - come per suggellare la loro "affinità elettiva" - il cantante scrisse per lei l'iconico pezzo "Gianna".

Questa affermazione ha mandato su tutte le furie i familiari dell'artista e la sorella Anna ha espresso il suo disappunto ai microfoni dell'Adnkronos: "Sono stanca, ho sopportato di tutto, anche quando dissero che mio fratello era stato ucciso senza fare nomi e niente. Mio fratello aiutava tutte le persone in difficoltà, era buono e altruista ed esigo che nessuno lo tocchi! Dire su di lui cose non vere è un peccato mortale perché lui non si può difendere".

La signora Anna vuole far chiarezza sull'orecchiabile brano composto e cantato dal fratello: "La Gianna della canzone non è mai esistita, la Gianna del brano doveva chiamarsi Anna perché era un omaggio che voleva fare mio fratello a me ma non suonava bene perciò hanno deciso di farlo diventare 'Gianna'". Riferendosi alla Pometti, la sorella di Rino Gaetano è categorica: "La signora su Raiuno ha recitato per tutto il tempo raccontando un sacco di menzogne, e lo ha fatto pure male".

"Forse lo ha fatto per farsi un pò di pubblicità, ha detto anche che quando ha conosciuto mio fratello era alto e biondo ma Rino non è mai stato biondo, è stato sempre moro!", afferma la signora Gaetano, mettendo in evidenza i punti deboli della dichiarazione rilasciata dalla Pometti.

La sorella di Rino Gaetano potrà avere modo di rettificare nella prossima puntata del programma di Liorni: "Probabilmente sabato prossimo 'ItaliaSì' mi farà un'intervista telefonica perché io non voglio apparire, sono stata male, ho avuto il cancro due volte e non voglio nemmeno arrabbiarmi". Ma intanto - per evitare future speculazioni - intima a tutti: "Solo i familiari possono parlare di Rino, inutile chiamare gli estranei che non c'entrano niente!". "Gli estranei stessero a casa loro e parlassero della loro famiglia", sentenzia la signora Anna Gaetano.

