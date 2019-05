Rita Dalla Chiesa: “La morte di mia madre? Choc più violento della perdita di mio padre”

Rita Dalla Chiesa è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1 e ha parlato per la prima volta apertamente della morte di sua madre. La conduttrice, figlia primogenita del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo in un attentato mafioso nel 1982 pochi mesi dopo il suo insediamento come prefetto, si apre raramente sulla mamma Dora Fabbo, la prima moglie di suo padre.

“ Della mia bellissima mamma – ha raccontato lo storico volto di Forum – parlo difficilmente, perché se n’è andata troppo presto: aveva solo 52 anni. Non ne parlo perché, anche se può sembrare strano, è stato uno choc ancora più violento di quello di papà ”.

Rita Dalla Chiesa: “La morte improvvisa di mia madre”

“ Con la vita che faceva papà – ha aggiunto – purtroppo il pensiero latente che potesse accadergli qualcosa c’era sempre, con mamma no ”. Rita Dalla Chiesa ha poi spiegato: “ L’avevo sentita alle due e mezza. Io ero a Roma. Lei era a Torino con papà. C’erano mio fratello e mia sorella che erano andati da Milano. Mamma era felice, aveva preparato la polenta e la sua torta di mele. Le ho detto: ‘Ci sentiamo stasera’ e invece dopo neanche un’ora e mezza lei non c’era più: se ne è andata con un infarto fulminante ”.