Rita Pavone a Sanremo, è polemica: "È il Festival sovranista"

Durante la puntata di ieri dei Soliti ignoti, Amadeus ha annunciato una nuova partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Si tratta di Rita Pavone, l'ultimo nome dei big in gara all'Ariston. Ma su Twitter si scatena una bufera di critiche e polemiche.

Con le partecipazioni di Rita Pavone e Tosca, i big in gara salgono a 24. A darne notizia è stato il conduttore e direttore artistico che, nel corso del programma I soliti ignoti, ha annunciato gli ultimi due concorrenti del Festival di Sanremo 2020. Ma la notizia non è stata gradita dal popolo social, che su Twitter ha scatenato una serie di critiche.

" Rita Pavone, Anastasio... mancano solo i Legnanesi, e potevamo fare il festival della Lega ", scrive un utente, riferendosi alle idee espresse in alcune occasioni dalla cantante. Il web si scatena e accusa la Pavone di sovranismo e il Festival di essere riservato solamente ai sostenitori della Lega, il partito guidato da Matteo Salvini. " Rita Pavone tra i big a Sanremo. Rula Jebreal non viene chiamata a Sanremo. Mica servirà la tessera leghista per partecipare? ", si chiede un utente, mentre un altro sostiene che " la Rai a trazione leghista ha deciso: #RulaJebreal andrà a raccogliere i pomodori per la pappa col pomodoro di #RitaPavone ". C'è anche chi ironizza ipotizzando: " Quasi quasi mollo tutto e divento fascio-sovranista-pagnottista".

I commenti di questo genere sono numerosi, tra chi definisce la Pavone come una " sovranista svizzera che non è altro " e chi "una extracomunitaria ", data la sua residenza svizzera. Qualcuno ironizza anche sulla canzone che porterà a Sanremo, dal titolo Niente, che per un utente potrebbe essere "u n'autobiografia ", mentre un altro si immagina l'annuncio del conduttore del Festival: " Di Pavone, Salvini: Porti chiusi. Dirige il Maestro Amedeo Sebastiani. Canta: #RitaPavone ". La cantante viene definita " sovranista ", con " la residenza in Svizzera" ma, si chiede un utente, " per lei non vale la cantilena 'prima gli italiani'! Si dovrebbero vergognare, sovranisti dei miei stival i".

Non manca, infine, il sarcasmo sull'età della cantante: " Appello alla Rai - si legge tra i commenti su Twitter- per favore riportereste in vita anche mio bisnonno? Ha nascosto il malloppo e proprio non si riesce a trovarlo. .". Qualcuno si chiede: " Sanremo. Fra i 'nuovi' vip c'è Rita Pavone. Quindi fra i vecchi schierano Assurancetourix il cantastorie di Asterix? ".

La Pavone partecipa al Festival di Sanremo, dopo un'assenza di 48 anni: la sua ultima partecipazione, infatti, risale al 1972, quando aveva cantato Amici mai.