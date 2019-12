Rita Rusic al GF Vip: "Sarò la vera bomba sexy"

In attesa di conoscere quale sarà il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il settimanale Chi ufficializza il nome della prima concorrente: Rita Rusic.

Attrice e produttrice cinematografica, è stata la compagna di Vittorio Cecchi Gori per quasi quindici anni ed è madre di suoi due figli, Mario e Vittoria. Nonostante l’interruzione dei rapporti, è stata proprio la Rusic a rimanere accanto all’ex marito dopo l’ischemia cerebrale che l’ha colpito nel 2017 e, sebbene si pensasse che i due potessero ritornare insieme, Rita si dichiara oggi libera e single, pronta ad incontrare qualcuno anche nella Casa del Grande Fratello Vip.

La decisione di varcare la soglia della porta rossa è stata presa dopo le numerose insistenze di Alfonso Signorini che quest’anno, per la prima volta, avrà le redini di uno dei reality show più longevi della televisione italiana. “ La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality – ha raccontato la Rusic a Chi in edicola domani, 4 dicembre 2019 - . Ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa! ”.

Da sempre nota per le sue doti da seduttrice, Rita Rusic non ha escluso la possibilità di potersi innamorare di qualcuno proprio sotto l’occhio vigile del Grande Fratello Vip. “ Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo – ha spiegato lei, smentendo qualunque relazione sentimentale in corso - . Sono single, sono libera e, quindi...spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni ”.