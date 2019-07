Il ritorno di Jack Ryan con la seconda stagione della serie tv

John Krasinski torna protagonista nel ruolo di Jack Ryan con la seconda stagione della serie tv di Amazon basata sui libri di Tom Clancy.

A fine agosto 2018 la prima stagione della serie tv Tom Clancy’s Jack Ryan portava di nuovo sullo schermo le avventure dell’analista della CIA reso famoso prima, dai libri dello scrittore Tom Clancy, e poi, dalle interpretazioni di Alec Baldwin, in Caccia a Ottobre Rosso, e Harrison Ford, in Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo.

La versione serie tv ha come protagonista John Kransinski, attore noto per la serie tv The Office e per il successo avuto con il film horror A Quiet Place, del quale era protagonista, regista e sceneggiatore e di cui avremo prossimamente un sequel. La sua esperienza nei panni dell’analista della CIA che non disdegna le missioni sul campo, facendone di fatto un vero e proprio agente, non ha paragone con i primi due leggendari interpreti del ruolo, ma ha comunque fornito un’originale interpretazione del personaggio. Il risultato della serie tv in termini di gradimento del pubblico è stato positivo, tanto da guadagnarsi non solo una seconda stagione ma anche una terza.

Da Amazon ora arriva la presentazione dei nuovi episodi, ancora senza data ufficiale di uscita, ma con un primo poster e un trailer che ci mostrano la missione che verrà. Questa volta Jack Ryan seguirà un traffico illegale di armi che lo porterà in Sud America. Dietro a questo smercio di armi c’è un pericolo più grande che vede coinvolto il Presidente del Venezuela, il quale depisterà le indagini di Jack Ryan portando lui e il suo team nel Regno Unito, in Russia, negli Stati Uniti ed infine in Venezuela. Nel trailer vediamo che le scene d’azione non mancheranno, con salti sui tetti, elicotteri e scontri a fuoco. La seconda stagione quindi seguirà le orme della precedente, con le vicende che si divideranno in più Paesi.

Nei nuovi episodi di Tom Clancy’s Jack Ryan fanno il loro ingresso nomi noti nel mondo delle serie tv: Tom Wlaschiha, visto ne Il Trono di Spade con il ruolo del misterioso Jaqen H'ghar, e Michael Kelly, il quale ha interpretato il braccio destro di Frank Underwood in House of Cards. Oltre a loro e a Krasinski rivedremo anche Wendell Pierce (The Wire e Suits) nel ruolo di James Gree, mentore e superiore di Jack Ryan.