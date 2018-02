La rivelazione choc della Toffa: "Il malore? Ho avuto il cancro"

Nadia Toffa per la prima volta parla delle cause del malore che l'ha colpita qualche mese fa. La conduttrice de Le Iene ha deciso di raccontare tutto in diretta tv proprio al suo rientro alla guida del programma di Italia Uno. Sulle sue condizioni di salute era rimasto una sorta di "giallo", non era mai stata svelata la causa di quel malore a Trieste. Adesso è stata lei stessa a fare chiarezza: "Ho avuto un cancro. Mi sono operata e mi hanno tolto il 100% del tumore. Ma ho fatto un radio e chemio preventiva, le ho finite pochi giorni fa. Ho deciso di non dirlo, lo sapevano pochissime persone".

Poi spiega i motivi del silenzio sulle sue reali condizioni in queste settimane: "Con la stampa è stato necessario non rivelarlo. Non mi vergogno di nulla, nemmeno del fatto che ora porto la parrucca. Ci sono stati momenti difficili, per esempio quando mi è rimasta in mano la prima ciocca. Ho pensato a Gabriella, una bambina che ci aveva raccontato del suo cancro e di quando ha perso i capelli. Grazie Gabriella! Voglio chiedere aiuto anche a voi: si tende ad avere una certa delicatezza con chi ha avuto un cancro. Invece, chiedo tanta normalità, continuate a prendermi in giro. Lo chiedo anche a voi, il pubblico. Se mi incontrate per strada trattatemi come al solito: se volete farmi un complimento, o dirmi che un servizio non vi è piaciuto, ditemelo. Criticatemi se volete, ma non trattatemi da malata!".

Il messaggio a chi combatte la stessa battaglia

Poi la Toffa ha voluto mandare un messaggio a chi sta combattendo la sua stessa battaglia: "Do un consiglio a chi sta vicino a persone che combattono il cancro: non siamo malati, siamo guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco. Ho affrontato questa cosa con ottimismo, sono orgogliosa di aver provato quello che hanno provato tante persone che ho intervistato, a Taranto o nella Terra dei Fuochi. Se possibile vi sono ancora più vicina di prima. Rispetto coloro che scelgono di non parlare della propria salute, ma l'amore che mi avete dimostrato mi ha spinto a condividere questa cosa. Voglio dire un'ultima cosa: ho fatto tanti servizi di persone che dicono di guarire il cancro con pomate e acqua fresca. Le uniche cure, grazie a Dio, sono la chemio e la radio. Ci sono tante cose che contano, lo stile di vita e l'umore. Ma non si parte senza chemio e radio".