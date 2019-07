La rivelazione del Principe Harry: "Io e Meghan non avremo più di due figli"

Il principe Harry e la sua sposa Meghan Markle hanno le idee molto chiare, sia per quanto riguarda il loro impegno per la salvaguardia del pianeta, sia in tema di figli. La duchessa di Sussex, che non ha mai fatto mistero circa la sua voglia di restare attiva anche in campo lavorativo, ha da poco accettato l’incarico di guest editor del numero di settembre di British Vogue, in cui ha coinvolto anche il marito.

Meghan tratterà un argomento a lei moto caro: le donne. E più nello specifico, le donne che hanno apportato dei cambiamenti significativi nella nostra società. Il principe Harry ha intervistato l’etologa Jane Goodall, famosa per gli studi sugli scimpanzé, alla cui protezione ha dedicato tutta la vita. E come riporta il Daily Mirror, proprio durante la chiacchierata con la Goodall, il principe ha dichiarato di non volere più di due figli.

“Penso che anche grazie alle persone che incontrato e ai posti che ho avuto la fortuna di visitare, ho sempre amato la natura ed ho sempre voluto preservarla, anche prima di avere un figlio o di sperare di averne” , ha rivelato il secondogenito di Carlo e Diana, al quale l’etologa ha risposto scherzosamente: “Non troppi! ”. Ma Harry ha risposto deciso: “Al massimo due! ”, rimarcando l’impegno ecologico suo e della consorte. “Questo pianeta lo abbiamo in prestito. E di sicuro, da esseri intelligenti ed evoluti quali si suppone che siamo, dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alle generazioni future”.

Di sicuro quindi, Archie potrà sperare in un compagno di giochi, ma pare che rimarranno in due, a differenza dei cuginetti. William e Kate infatti, hanno sempre dichiarato di amare le famiglie numerose e proprio poco tempo fa, la duchessa di Kensington si era lasciata sfuggire la voglia di una quarto royal baby, magari di una sorellina per la piccola Charlotte.