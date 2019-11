Le rivelazioni choc delle figlie di Demi Moore sulla dipendenza dall'alcool della loro madre

Rivelazioni terribili, quelle di Tallulah Willis e di sua sorella Rumer, sulla madre Demi Moore, una delle attrici più amate d’America, nota anche per la sua lunga relazione con Ashton Kutcher di 15 anni più giovane di lei.

Le sue figlie hanno ha parlato per la prima volta delle dipendenze della madre e dei grandi problemi con l’alcool che ha avuto per lungo tempo. In molti sapevano di questo problema dell'attrice perché spesso lei ne aveva parlato, dicendo però di essere stata molto attenta a non coinvolgere le figlie, ma questo sentendo le parole delle due ragazze non sembra essere vero.

"Era come se il sole tramontasse e come fosse arrivato un mostro", ha raccontato Tallulah durante il programma “Red Table Talk” condotto dalla moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith. Il programma, di cui è stata trasmessa solo la prima parte, ha visto come protagonista proprio Demi Moore che ha presentato il suo libro di memorie “Inside Out”.

In questa sua biografia non soltanto ha parlato dei suo rapporto finito male con Ashton Kutcher, ma ha anche raccontando delle sue dipendenze dalla droga e dall’alcool. Con lei ospiti “a sorpresa” le sue due figlie Rumer e Tallulah.

“ Ricordo - ha detto Tallulah- l’ansia che saliva quando vedevo mia madre che mentre mi parlava gli si chiudevano gli occhi e da lì capivo che era ubriaca ”. “ Non era la mamma con cui eravamo cresciute - ha aggiunto Rumer - eravamo costrette noi figlie a trattarla come una bambina ”.

Nel libro, come dicevamo, Demi racconta anche della sua relazione con Ashton Kutcher, e ricorda che proprio lui la spingeva a bere dicendole che l’alcoolismo non era una vera dipendenza. “ Volevo essere quel tipo di ragazza che non si faceva troppi problemi a bere un bicchiere di vino - ha raccontato Demi -. Volevo farmi delle foto mentre bevevo Tequla e sembrare una ragazza spensierata proprio come Ashton voleva" .