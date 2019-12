A Rivelo si scontrano Nicole e Fabio. Colloricchio: "Le chiedo scusa"

Lorella Boccia torna al timone di Rivelo, lo show di successo in onda su Real Time. È molto attesa la puntata in onda questa sera, giovedì 26 dicembre, a partire dalle ore 21:00, perché ci sarà un botta e risposta tra Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio. Sono gli ex protagonisti di Uomini & Donne legati, a fasi alterne, da una storia d’amore che è iniziata nel 2015, nata proprio nello show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi



L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Rivelo ricorda con affetto il momento della vittoria nel programma: "È stato indimenticabile e unico. Dopo un percorso molto travagliato, è stato molto bello raggiungere il lieto fine – afferma-. Tante sono le concorrenti che come te vogliono conquistare il cuore del ragazzo dal momento in cui sei in una guerra tutto è lecito". Nella puntata si toccheranno anche diversi avvenimenti del suo passato.

"Il bullismo contro di me? Un racconto della mia vita che nemmeno i miei genitori sapevano", dice. E sulla rottura del fidanzamento dopo 4 anni, ne chiarisce una volta per tutte il motivo: "Nessun tradimento da parte mia. Ci siamo trascinati in un rapporto non sereno. Eravamo diventati completamente apatici, tristi. Ci siamo parlati ed è venuto fuori che semplicemente entrambi non eravamo più innamorati". Poi il momento di commozione quando ammette: "Ho querelato Fabio per le dichiarazioni che ha rilasciato durante la partecipazione alla versione spagnola de reality L’isola dei famosi – ammette alle telecamere di Rivelo-. Un uomo non dovrebbe mai parlare così di una donna neanche al bar con gli amici. Mi sono sentita veramente umiliata".

A seguire Lorella Boccia intervista anche l’ex tronista Fabio Colloricchio il quale racconta i suoi punti di vista sulla questione. "Ero molto preso da Nicole - ammette -. La conoscevo già prima del programma, l’avevo invitata ad uscire e mi aveva detto di no. Quando la vidi scendere le scale sono stato sorpreso. L’ho attaccata tutto il tempo perché avevo il dubbio che fosse lì per le telecamere". E sulle parole non lusinghiere spese su di lei durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, ammette: “Intendevo dire che era una ragazza fredda. Il nostro rapporto un inferno? Le chiedo scusa per averlo detto, è veramente brutto".

Intanto si scaldano già i motori per la prossima puntata di Rivelo, in onda giovedì 2 gennaio 2020 alle 21:10 su REAL TIME, nel quale andrà in onda l’intervista a Luca Onestini.